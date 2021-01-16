Новым председателем важнейшей политической силы ФРГ – Христианско-демократического союза избран Армин Лашет

Нынешний премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет выиграл во втором туре против Фридриха Мерца. Выборы должны быть еще официально подтверждены.

На виртуальном партийном съезде ХДС электронным способом проголосовал 991 член партии. При этом 521 голос был отдан за Лашета, 466 за Мерца. Десять участников воздержались.

В первом туре голосования участвовали три кандидата. Фридрих Мерц получил на пять голосов больше Армина Лашета. Во втором туре голоса третьего кандидата, Норберта Рёттгена, отошли к Лашету.

После выборов новый председатель ХДС заявил о своем желании вести соратников до осенних выборов в бундестаг и выставить кандидатуру канцлера. Однако пока неизвестно, кто удостоится этой чести. Фридрих Мерц и Норберт Рёттген поздравили победителя на выборах.

Делегаты съезда должны подтвердить свои голоса в письменном виде, послав письмо в центральный офис партии в Берлине.

Официальное подтверждение победителя ожидается 22 января.