Z Архив новостей новости
5 9 6 268
Эксклюзив Эха 14:35, 16 января 2021

Говорить о возбуждении уголовного делу по отравлению Навального на основании ответов Германии преждевременно – эксперт

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Мы не можем считать, что препятствия устранены. Не исключено, что это формальные отписки, такие же, какие поступали в течение всего этого времени со стороны немецких товарищей. Говорить о том, что уголовное дело можно будет возбуждать, преждевременно, потому что фактура, которую предоставили немцы, пока что неизвестна. Если немцы предоставят достаточную фактуру для возбуждения уголовного дела, безусловно, оно будет возбуждено, если факт отравления подтвердится», — сказал он.

При этом П.Данилин отметил, что ответы Берлина вряд ли смогут стать основанием для возбуждения расследования.

«Сомневаюсь, что немцы предоставят нам достаточные данные, скорее всего они будут ссылаться на тайну частной жизни и прочее. Я полагаю, что та отписка, которую мы получим, не будет сильно отличаться от того, что приходило из Берлина все то время», – сказал он.

Германия ответила на запросы России об Алексее Навальном перед его вылетом на родину. Представитель министерства юстиции ФРГ сообщил, что Москве, в частности, передали протокол допроса политика берлинской прокуратурой. Как сообщается в СМИ, теперь в ведомстве ждут, что российские власти незамедлительно предпримут все необходимые шаги для расследования преступления против Алексея Навального.

В воскресенье А.Навальный собирается вылететь в Москву 17 января. В 19 часов 20 минут московского времени в воскресенье самолет авиакомпании «Победа» должен совершить посадку в российской столице. Федеральная служба исполнения наказаний намерена задержать политика в связи с требованием о замене условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Претензии ведомства связаны с тем, что оппозиционер не явился на регистрацию в московскую инспекцию.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 86 6 5693 09:53
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 110 6 8659 15.01
Блоги

Вася Обломов музыкант

Что на самом деле произошло Социальная сеть в этой истории невероятно много на себя взяла. Она — безликая пустая нейтральная площадка, продающая рекламу между тем, что пишут на ней популярные пользователи…

5 136 6 35040 09.01
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 231 6 29448 10.01
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

3383134

5 37 6 5110 12:05
#слушать 01:31:43 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

«Внуково», куда 17 января должен прилететь Навальный, не разрешил журналистам вести съемку В аэропорту организацию съемки расценивают как массовое мероприятие, которое не разрешается проводить в условиях пандемии коронавируса…

5 243 6 34444 15.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Бан Трампа — никакая не цензура, а ответственное решение Твиттера в ответ на совершенное преступление Претензии к выступлениям Дональда Трампа сводятся к двум категориям — заведомая ложь и призывы к преступлениям…

5 74 6 10448 10.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Заблуждение московских защитников Трампа Американский «истеблишмент», встав на пути Трампа, выступил на той же стороне, что и протестующие оппозиционеры в Москве — в защиту свободы и демократии…

5 49 6 7384 12.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Блок-даун» Если хостингу Youtube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е…

5 142 6 22944 15.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Teachers, leave them kids alone!» Российский закон ни в коей мере не препятствует и, уж тем более, не запрещает деятельность СМИ-иноагентов – лишь обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность…

5 152 6 24740 14.01
Новости

Германия ответила на запросы России по делу об отравлении Алексея Навального В Берлине рассчитывают, что Москва незамедлительно начнёт расследование преступления против оппозиционера…

5 38 6 6318
Новости

Международная федерация хоккея считает невозможным проведение ЧМ в Белоруссии без изменения политической ситуации Президент этой организации Рене Фазель сказал, что не видит в республике диалога между властью и оппозицией…

5 49 6 16784
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

О деле врачей, секретном агенте и «корабле дураков» Кто-то скажет, что эти сюжеты остались в прошлом и нас не касаются. Дай бог. Главное, не оказаться на «корабле дураков» − с пассажирами, которые живут своей жизнью, не подозревая, что эта жизнь катится ко всем чертям…

5 124 6 23079 12.01
Блоги

Алексей Навальный политик

Бан Трампа в твиттере — это неприемлемый акт цензуры Не говорите, что его забанили за нарушение правил…

5 367 6 85931 09.01
Блоги

Илья Пономарев политик

Американское общество лишают важного права У Трамбо были левые взгляды. У меня тоже. Меня всегда возмущало табуирование в США этого мировоззрения, которое в течение многих лет политическими оппонентами приравнивалось к симпатиям к сопернику Америки в холодной войне…

5 37 6 6835 11.01
Блоги

Алексей Кузнецов историк

Слово о свободе слова Что же такого замечательного сокрыто в этом документе с неброским названием?..

5 58 6 11285 11.01

Популярное за неделю

Новости

Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному Федеральное ведомство по делам юстиции передало Москве протоколы допроса политика прокуратурой Берлина

5 34 6 28912
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С одной стороны движется Навальный за «Новичком», с другой стороны движется шаман за санитарами. То есть понятно, что у Владимира Владимировича есть возможность организовать круговую оборону…

5 31 6 85740 13.01
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 231 6 29488 10.01
Блоги

Борис Акунин писатель

Я очень надеялся, что этого не произойдет У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта…

5 294 6 190432 13.01
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

После таких картинок Трамп становится токсичным и оставляет за собой выжженную поляну, потому что будет тяжело избираться республиканскому президенту. Все-таки последний раз Капитолий брали в 1814 году, и были это англичане…

5 100 6 87839 09.01
#слушать 49:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8946809
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4766437

Сегодня в эфире