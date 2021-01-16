Говорить о возбуждении уголовного делу по отравлению Навального на основании ответов Германии преждевременно – эксперт

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Мы не можем считать, что препятствия устранены. Не исключено, что это формальные отписки, такие же, какие поступали в течение всего этого времени со стороны немецких товарищей. Говорить о том, что уголовное дело можно будет возбуждать, преждевременно, потому что фактура, которую предоставили немцы, пока что неизвестна. Если немцы предоставят достаточную фактуру для возбуждения уголовного дела, безусловно, оно будет возбуждено, если факт отравления подтвердится», — сказал он.

При этом П.Данилин отметил, что ответы Берлина вряд ли смогут стать основанием для возбуждения расследования.

«Сомневаюсь, что немцы предоставят нам достаточные данные, скорее всего они будут ссылаться на тайну частной жизни и прочее. Я полагаю, что та отписка, которую мы получим, не будет сильно отличаться от того, что приходило из Берлина все то время», – сказал он.

Германия ответила на запросы России об Алексее Навальном перед его вылетом на родину. Представитель министерства юстиции ФРГ сообщил, что Москве, в частности, передали протокол допроса политика берлинской прокуратурой. Как сообщается в СМИ, теперь в ведомстве ждут, что российские власти незамедлительно предпримут все необходимые шаги для расследования преступления против Алексея Навального.



В воскресенье А.Навальный собирается вылететь в Москву 17 января. В 19 часов 20 минут московского времени в воскресенье самолет авиакомпании «Победа» должен совершить посадку в российской столице. Федеральная служба исполнения наказаний намерена задержать политика в связи с требованием о замене условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Претензии ведомства связаны с тем, что оппозиционер не явился на регистрацию в московскую инспекцию.