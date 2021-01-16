Сбербанк зафиксировал рекордный рост на рублевых и валютных счетах россиян

За 2020 год этот показатель увеличился на 40% и достиг 12-летнего максимума. Об этом пишет газета РБК. Значительный приток денег сопровождался оттоком с депозитов. Кроме того, аналитики отмечают снижения трат граждан на поездки на фоне пандемии, и накопление средств на жилье. Эту же тенденцию подтверждают и в других кредитных организациях.
2021-01-16T14:33:09+03:00
2021-01-16T14:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 16 января 2021
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