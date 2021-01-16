Партия Ангелы Мерекель выбрала нового председателя

Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет. Во втором туре голосования его кандидатуру поддержали чуть больше половины членов Христианско-демократического союза. Теперь Лашет может стать и кандидатом в канцлеры Германии. Впрочем, не всегда председатель партии возглавляет правительство. Например преемница Меркель на посту главы ХДС Аннегрет Крмап-Карренбауэр этот пост не получила. Она не участвовала и в новых выборах из-за прошлогоднего политического скандала в Тюрингии.