За сутки в России от последствий коронавируса скончались 590 человек

Это самый высокий показатель с начала этого года.

В самые тяжелые дни количество смертельных случаев превышало шесть сотен, но это было еще до нового года. 24 декабря вирус унес жизни 635 человек. Летальность заболевания держится на уровне 2 процентов. Что же касается новых случаев, то их обнаружили на 600 меньше, чем вчера 24095. 13 процентов из них протекают бессимптомно. Ни один из субъектов федерации не остался в стороне. Положительные тесты есть во всех. При этом, выздоровело на три с лишним тысячи больше. В Москве снижение еще значительнее – почти на 900 случаев. В городе уже 16 дней выписывают больше пациентов, чем госпитализируют. Четырехзначные показатели выявлены в трех российских регионах – Москва с областью и Санкт-Петербург. При этом показатели столиц сегодня сблизились, поскольку в северной случаев инфицирования стало пусть и ненамного, но больше.

Россия продолжает оставаться четвертой по количеству инфицированных страной мира после США, Индии и Бразилии.