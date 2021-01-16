Компания по производству косметики Nivea откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года, если матчи турнира будут проходить в Минске. Такое решение принято из-за политической обстановки в Белоруссии.

«Nivea Men», которая уже более 10 лет является одним из главных спонсоров Чемпионатом мира по хоккею сообщила что выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. И не будет спонсировать турнир, если он пройдет в Минске. Компания уже уведомила о своем решении Международную федерацию хоккея.

Первенство Мира должно пройти с 21 мая по 6 июня в белорусской столице и Риге, однако многие организации по потребовали найти Минску замену из-за политической обстановки в стране.

Президент ИИХФ Рене Фазель ранее сообщил, что Латвийская хоккейная ассоциация готова провести все матчи турнира в Риге. Кроме того, организация получила предложение провести Чемпионат от Датского хоккейного союза и ведет переговоры с Федерацией хоккея Словакии. К слову, сам Фазель до последнего времени поддерживал проведение турнира в Белоруссии. Однако после встречи с президентом Александром Лукашенко изменил свое решение.

Окончательное решение о проведении турнира должно быть принято на совете Международной федерации хоккея, который запланирован на конец января.