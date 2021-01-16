Компания Apple, по сведениям американской прессы, может ввести подписку на подкасты

По словам собеседником агентства Bloomberg, сервис планируют запустить в текущем году. Предполагается, что таким образом Apple сможет предложить авторам заработать больше денег, беря плату за отдельные выпуски. Компания больше десятилетия остается ведущим поставщиком подкастов в США, предоставляя этот контент бесплатно. На фоне новостей о запуске нового сервиса акции конкурента Apple – Spotify упали на 7%.
2021-01-16T13:34:53+03:00
2021-01-16T13:34:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 16 января 2021
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