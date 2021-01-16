Компания Apple, по сведениям американской прессы, может ввести подписку на подкасты

По словам собеседником агентства Bloomberg, сервис планируют запустить в текущем году. Предполагается, что таким образом Apple сможет предложить авторам заработать больше денег, беря плату за отдельные выпуски. Компания больше десятилетия остается ведущим поставщиком подкастов в США, предоставляя этот контент бесплатно. На фоне новостей о запуске нового сервиса акции конкурента Apple – Spotify упали на 7%.