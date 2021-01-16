В Рязани убита главный редактор новостного сайта «Рязань. Лайф» Жанна Шеплякова

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что ее тело с 10 ножевыми ранениями было обнаружено накануне вечером в собственной квартире. В качестве рабочей версии рассматриваются семейные проблемы журналистки. Причиной называют бытовой конфликт. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Официально эту информацию правоохранительные органы пока не комментируют.