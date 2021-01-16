В Рязани убита главный редактор новостного сайта «Рязань. Лайф» Жанна Шеплякова

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что ее тело с 10 ножевыми ранениями было обнаружено накануне вечером в собственной квартире. В качестве рабочей версии рассматриваются семейные проблемы журналистки. Причиной называют бытовой конфликт. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Официально эту информацию правоохранительные органы пока не комментируют.
2021-01-16T13:34:31+03:00
2021-01-16T13:34:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 16 января 2021
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…