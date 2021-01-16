Компания Nivea отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в том случае, если он пройдет в Белоруссии

В инстаграме бренда мужской у ходовой косметики говорится, что Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Немецкая фирма спонсирует мировое хоккейное первенство вот уже более десяти лет, однако пользователи интернета из Белоруссии призывают компанию не поддерживать чемпионат мира в этом году. Соревнования должны начатья 21 мая. Они запланированы в Минске и литовской столице — Риге.
2021-01-16T13:31:49+03:00
2021-01-16T13:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 16 января 2021
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…