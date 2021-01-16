Компания Nivea отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в том случае, если он пройдет в Белоруссии

В инстаграме бренда мужской у ходовой косметики говорится, что Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Немецкая фирма спонсирует мировое хоккейное первенство вот уже более десяти лет, однако пользователи интернета из Белоруссии призывают компанию не поддерживать чемпионат мира в этом году. Соревнования должны начатья 21 мая. Они запланированы в Минске и литовской столице — Риге.