Экипаж МКС прекратил поиск второй утечки воздуха на месяц

До прибытия на станцию космического грузовика «Прогресс», запуск которого запланирован на середину февраля, отсек, где зафиксирована утечка, будет изолирован. Об этом сообщили в штаб-квартире NASA. Компоненты воздуха для пополнения запасов на МКС и поддержания необходимого давления в следующем месяце доставит другой аппарат – Cygnus.

Новую утечку на Международной космической станции обнаружили в середине декабря. За несколько месяцев до этого космонавты загерметизировали трещину в промежуточном отсеке российского модуля «Звезда».