Страницы Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановили после недавней блокировки

А вот доступ к его странице в Twitter до сих пор закрыт. В соцстеях Instagram и Facebook профили действующего президента США сейчас полностью доступны. При этом, из аккаунта на Facebook были удалены все последние посты, так как в них, по мнению администрации соцсети, Трамп симпатизирует зачинщикам протестных акций.

Ранее в Facebook заявляли, что у Трампа не будет доступа к его социальным сетям до истечения срока его полномочий на посту президента. По словам Марка Цукерберга, существуют большие риски, что президент воспользуется своими профилями в социальных сетях для обращения к своим сторонникам.

Шестого января после митинга Дональда Трампа недовольные результатами голосования американцы двинулись на штурм Капитолия. В ходе протестов погибли два человека, один из них – полицейский. После этого президента США заблокировали в социальных сетях.

Дональд Трамп официально сложит свои полномочия 20 января, когда пройдет инаугурация его преемника на посту Президента США – Джона Байдена.