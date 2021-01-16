В Москве прививку от коронавиурса разрешили сделать индивидуальным предпринимателям и самозанятым

О расширении списка категорий для вакцинации с 19 декабря написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что прививочные пункты работают ежедневно без выходных. Запись открыта на сайте mos.ru.

Между тем в России готовятся исследовать вакцину «Спутник» на пациентах с онкологическими заболеваниями. Это займет около семи месяцев, набор добровольцев уже начался – сообщил агентству главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн. Его слова приводит агентство ТАСС. Как ожидается, в испытаниях примут участие 250 человек.