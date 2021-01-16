В России, по подсчетам оперативного штаба, выявлена максимальная смертность от коронавируса в этом году

За последние сутки в стране официально зарегистрировано 590 летальных случаев. Число выздоровевших пятый день подряд превышает число новых заболевших – 27 тысяч против 24 тысяч.

Больше всего новых инфицированных в Москве – свыше 4,5 тысяч. Следом идут Санкт-Петербург и Подмосковье. При этом, несмотря на то, что в Северная столица стабильно находиться в топе по числу зараженных и умерших, местным театрам с сегодняшнего дня разрешено удвоить количество зрителей. Смольный разрешил продавать билеты на половину мест в залах, а не на четверть.

Петербуржцы теперь могут купить пятьдесят процентов билетов на спектакли. Смольный внёс изменения в противоэпидемический документ. Ранее на постановки могли продавать лишь 25% мест. При этом ограничение для кинотеатров и концертных площадок оставили на прежнем уровне — не более четверти от вместимости залов. Кроме того, до конца месяца действует запрет на визиты в театр организованных групп детей до 16 лет. Напомню, несколько дней назад музеи и выставки Петербурга открыли для посетителей после перерыва на новогодние праздники. Также в городе разрешили зрелища более чем на 50 участников, однако такие мероприятия необходимо согласовывать с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором.



По данным петербургских властей число заразившихся коронавирусом за неделю выросло почти в три раза.