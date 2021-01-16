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13:02, 16 января 2021

Германия сообщила о передаче данных России по делу об отравлении Алексея Навального

Москву призывают немедленно начать расследование случившегося. Ранее российская сторона жаловалась, что Берлин на запросы по существу не отвечает.

У Москвы по утверждению представителя Минюста Германии теперь есть вся необходимые данные для начала расследования. Российской стороне переданы и протоколы допроса Алексея Навального берлинской прокуратурой. Его проводили по запросу российских коллег. Политик рассказывал, что вопросы, присланные Москвой, были довольно стандартные. Его, в том числе, спрашивали, что он ел в Томске, выясняли, страдает ли он диабетом и принимал ли во время поездки какие-то лекарства. В общей сложности Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на 4 запроса России и теперь Берлин ждет, что Москва начнет расследование отравления оппозиционного политика. Ранее в Кремле сказали, что повода для этого не видят. Невозможно однозначно говорить, что кто-то пытался отравить Навального, сказал в декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политик напомню был отравлен 20 августа, его экстренно отправили в больницу Омска, сняв с самолета, летевшего из Томска в Москву, спустя пару дней жена и соратники перевезли его в берлинскую клинику Шарите. На Западе считают, что Навальный был отравлен ядом из группы Новичок и к этому могут быть причастны сотрудники ФСБ. Российская генпрокуратура ранее пеняла Берлину на нежелание оказать правовую помощь по материалам проверки, которую МВД проводит по факту госпитализации Навального. В ноябре ведомство сообщило, что направило в Берлин пятый запрос, поскольку ответы на предыдущие компетентные органы по существу разъяснений не дали. В Генпрокуратуре напомнили, что российские эксперты отравляющих веществ в организме политика не нашли.

Среди запрошенных Россией данных – допросы лечивших Навального врачей и информация о состоянии его здоровья. Немецкая сторона не предоставила их Москве, так как Навальный не разрешил передачу медицинской информации.

Рассчитывать на появление уголовного дела не стоит, считает глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что для этого и ранее было достаточно поводов. «Основание и повод для возбуждения уголовного дела в России были изначально, с 20 августа, когда абсолютно здоровый человек впал в кому. Более того, в декабре вышло два расследования, из которых с очевидностью следует, что Алексей Навальный был отравлен сотрудниками Федеральный службы безопасности», — сказал он. Гимади отметил, что с самими ответами, которые Берлин направил Москве, он ознакомиться не успел.

Говорить о том, что уголовное дело можно будет возбудить на основании ответов Берлина, пока преждевременно, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. При этом Павел Данилин убежден, что если фактура, предоставленная Берлином, покажется Москве убедительной, уголовное дело будет возбуждено.

Навальный должен вернуться в Россию уже завтра. Федеральная служба исполнения наказаний пообещала предпринять все действия по задержанию оппозиционера до решения о замене условного срока на реальный. Речь идет о деле «Ив Роше». Претензии ведомства связаны с тем, что оппозиционер не явился на регистрацию в московскую инспекции, так как находился в Берлине.



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