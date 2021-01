Создатель фильма «Далда» будет работать над проектом по мотивам популярной видеоигры The Last Of Us («Одни из нас»). Об этом пишет американский журнал The Hollywood Reporter. Сам режиссер написал в инстаграме, что он большой фанат игры и его мечты сбываются.

Фильм «Дылда» был признан Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса лучшей картиной на иностранном языке. На Каннском кинофестивале работа Балагова получила приз за лучшую режиссуру.