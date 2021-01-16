Более 90 пациентов выписались из больниц в дагестанском Буйнакске после отравления

По оценкам регионального Минздрава, ситуация начинает стабилизироваться и находится под контролем. Всего с момента вспышки отравления были госпитализированы почти 200 человек. Администрация города призвала жителей до завершения расследования употреблять только бутилированную или кипяченную воду.

По данным следователей, отравление могло произойти из-за загрязнения питьевой воды. В тоже время местные власти не исключили, что причина – в подарочных наборах, в которых могли быть просроченные продукты.