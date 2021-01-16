Пандемия и связанные с ней ограничения привели к рекордному увеличению денежной массы на счетах физических лиц

Одна из главных причин – переток средств с депозитов, на накопительные, карточные и другие счета. Они отличаются тем, что граждане имеют возможность распоряжаться своими деньгами в любой момент, не теряя процентов, в отличие от депозитов, которые на срок действия вклада ограничивают возможность пополнения или снятия денег. В 2020 году Сбербанку удалось привлечь на накопительные счета триллион и 200 миллиардов рублей, что на 41 процент больше, чем годом ранее. Примерно такая же картина по информации РБК наблюдается и в других банках, но точная статистика пока есть только у Сбера. В то же время объем депозитов сократились на 132 миллиарда рублей. Иными словами, граждане жертвуя более высокими процентами, сохраняют возможность реагировать на ситуацию на рынке и распоряжаться своими средствами.

Из других причин такого существенного роста — отмена поездок и оплаты отпусков и накопление денег на жилье.