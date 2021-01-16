СК игнорирует очевидные основания для возбуждения уголовного дела по факту отравления Навального – юрист

Следственный комитет игнорирует очевидные основания для возбуждения уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

«Основание и повод для возбуждения уголовного дела в России были изначально, с 20 августа, когда абсолютно здоровый человек впал в кому. Более того, в декабре вышло два расследования, из которых с очевидностью следует, что Алексей Навальный был отравлен сотрудниками Федеральный службы безопасности», — сказал он.

Юрист добавил, что ссылка правоохранительных органов на отсутствие информации из Берлина об отравлении А.Навального в качестве оправдания для отказа в возбуждения расследования, незаконна.

«Обязанность отвечать на такие запросы возникает только при наличии возбужденного уголовного дела. Поэтому отговорка российский властей об отсутствии каких-то ответов из Германии изначально была незаконной, они не могли на нее ссылаться. Это не было основанием для невозбуждения уголовного дела и для затягивания этого процесса на несколько месяцев», — заключил он.

Следственный комитет отказался проводить проверку по заявлению юриста Фонда борьбы с коррупцией о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального. Копию постановления сам Навальный выложил в своем блоге. Как говорится в официальном ответе, конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ, в заявлениях не содержится. Сама спецслужба отрицает причастность к отравлению, заявляя о провокации.