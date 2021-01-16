Германия ответила на запросы России по делу об отравлении Алексея Навального

В Берлине рассчитывают, что Москва незамедлительно начнёт расследование преступления против оппозиционера.

Федеральное ведомство по делам юстиции передало Москве в числе документов протоколы допроса Алексея Навального прокуратурой Берлина, сообщил представитель Минюста Германии агентству dpa. Он уточнил, что оппозиционного политика допросили в качестве потерпевшего, он обстоятельно ответил на все вопросы, переданные российской генпрокуратурой немецким коллегам. Врачей, которые лечили Навального в клинике Шарите после отравления в России в августе, не допрашивали как свидетелей, поскольку они обязаны хранить врачебную тайну. Медицинской информации Москве не передавали по просьбе Навального. В общей сложности немецкая сторона ответила на четыре запроса. В правительстве Германии надеются, что российские власти начнут расследовать преступление против главного критика Кремля. С учетом того, что у Москвы есть пробы крови, ткани и одежды оппозиционера, отметил собеседник. Напомню, эксперты Организации по запрещению химического оружия и несколько лабораторий Европы ранее пришли к выводу, что Навальный был отравлен боевым ядом. К этому как утверждает расследовательская группа Bellingcat и ряд изданий были причастны сотрудники ФСБ.

Навальный в прошлом месяце опубликовал запись телефонного разговора с упомянутым в расследовании Константином Кудрявцевым. Предполагаемый участник операции рассказал о некоторых ее деталях, в том числе о том, что яд был нанесён на нижнее бельё оппозиционера. Москва обвинения в причастности к отравлению Навального отрицает.