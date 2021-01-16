В России зафиксирована максимальная смертность от коронавируса с начала года

Число выздоровевших пятый день подряд превышает число новых заболевших – 27 тысяч против 24 тысяч. Никаких новых ограничительных мер власти не анонсировали.

Между тем во Франции, где число умерших от кооронавируса сопоставимо с Россией, с сегодняшнего дня введен расширенный комендантский час. Теперь он будет начинаться на 2 часа раньше: в 6 вечера. Большинство местных жителей, судя по их комментариям агентству France Presse, с пониманием относятся к новым ограничениям. Новые ограничения продлятся минимум 15 дней, — предупредило французское правительство.