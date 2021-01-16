Садыр Жапаров победил на выборах президента Киргизии

По данным Центризбиркома, за него проголосовали почти 80% избирателей. К этому моменту все бюллетени обработаны.



Жапаров пришел к власти в прошлом году после октябрьских протестов, начавшихся после парламентских выборов. Для участия в президентской гонке о сложил полномочия и приостановил исполнение обязанностей премьера. Вместе с досрочными выборами в Киргизии также состоялся референдум, на котором граждане должны были выбрать форму правления в стране – по официальным данным больше 80% проголосовали за президентскую республику.

