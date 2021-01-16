Мессенджер WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения, которое вызвало большой общественный резонанс

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

4 января WhatsApp изменил условия для пользователей, которые теперь должны передавать свои данные в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов. Новые правила вызвали недовольство у людей и многие решили отказаться от использования приложения.

В результате владельцы мессенджера решили отложить внедрение нового пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая. Там надеются, что в течение этого времени люди смогут не торопясь изучить новое соглашение и принять его. В компании также пояснили, что все личные разговоры останутся защищены сквозным шифрованием и ни WhatsApp, ни Facebook не смогут видеть личные сообщения. Местоположение пользователя также остается скрытым.

После того, как WhatsApp опубликовал новые правила, его конкуренты – Signal и Telegram зафиксировали наплыв новых пользователей.