Дмитрий Медведев раскритиковал блокировку Дональда Трампа в социальных сетях

По выражению замглавы Совбеза, случившееся – проявление цифрового тоталитаризма и оголтелая цензура.

Роль социальных сетей и новых медиа, а значит и их частных владельцев он назвал беспрецедентной в материале, который публикует ТАСС. Они развязали против действующего президента информационную войну без правил, что, по словам Медведева, смогли сделать потому, что деятельность новых СМИ регулируется лишь пользовательскими соглашениями, в отличие от обычных, которые вынуждены давать право высказаться обеим сторонам того или иного конфликта. Дмитрий Медведев задается почти грибоедовским вопросом – кто же эти судьи, лишившие Трампа возможности общаться с огромной аудиторией, следуя своим политическим пристрастиям. 75 миллионов американцев и еще сотни миллионов людей по всему миры оказались в информационном вакууме из-за глав нескольких технологический корпораций, расположенных в Калифорнии, которые почувствовали вкус к власти. Сотни миллионов людей по мнению российского чиновника, были объявлены неблагонадежными.

Между тем Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа, хотя это должно было произойти не раньше 20 января, когда в США сменится президент. Впрочем, пока неясно, может ли действующий глава Белого дома делать новые публикации, или страницы доступны лишь для просмотра.