Германия ответила на запросы России об Алексее Навальном перед его вылетом на родину

Представитель министерства юстиции ФРГ сообщил, что Москве, в частности, передали протокол допроса берлинской прокуратуры. Теперь в ведомстве ждут, что российские власти незамедлительно предпримут все необходимые шаги для расследования преступления против Навального – сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle. Ранее российская Генпрокуратура раскритиковала ответ Германии, утверждая, что Берлин по существу не ответил ни на один из запросов по обстоятельствам отравления.

Между тем, Алексей Навальный прибыл в Берлин. Из столицы ФРГ он собирается в воскресенье вылететь в Москву. Таблоид «Бильд» опубликовал несколько фотографий прибытия Алексея Навального и его жены Юлии на главный вокзал Берлина. Именно здесь незадолго до полуночи остановился скоростной поезд из Фрейбурга. Сотрудники Федерального ведомства по борьбе с уголовными преступлениями сопровождали российского оппозиционера. Затем Навального и его жену на двух лимузинах перевезли в засекреченное безопасное место пребывания.

Представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер от имени канцлера выразила удовлетворение тем, что Навальный очевидно выздоровел и хорошо отдохнул в Германии после попытки отравления, которая была предпринята в России. Ранее Ангела Меркель отметила, что оппозиционный политик находится в ФРГ по ее приглашению.

В воскресенье Навальный собирается вылететь в Москву. Вечерний рейс авиакомпании «Победа» должен быть выполнен в плановом порядке. В 19 часов 20 минут московского времени в воскресенье самолет должен совершить посадку в российской столице.

Федеральная служба исполнения наказаний намерена задержать Навального. Суд должен решить вопрос о замене условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Претензии ведомства связаны с тем, что оппозиционер не явился на регистрацию в московскую инспекцию.