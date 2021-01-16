Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом

Он остался на уровне ВВВ-. По мнению министра финансов Антона Силуанова, это решение подтверждает эффективность мер, которое приняло правительство, отвечая на «беспрецедентные вызовы 2020 года» — его слова приводит агентство ТАСС. Глава ведомства отметил, что в условиях пандемии более половины государств столкнулись с понижением рейтинга или прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств так называемой «большой тройки».

