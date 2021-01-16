Z Архив новостей новости
5 2 6 556
10:05, 16 января 2021

На МКС временно приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле «Звезда»

Как заявили в штаб-квартире НАСА, негерметичный отсек изолировали до середины февраля.

Работы по обнаружению второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции возобновятся после прибытия грузового корабля «Прогресс МС-16». А компоненты воздуха для восполнения его утечки доставят на американском грузовом корабле в следующем месяце. Об этом заявила директор отдела по МКС в НАСА Робин Гатенс. Запись ее выступления есть в распоряжении РИА Новости.
В декабре экипажу станции поставили задачу постараться найти второе место утечки в промежуточной камере модуля «Звезда» до Нового года. Однако сделать этого не удалось.

Ранее замруководителя полетом российского сегмента МКС Юрий Гидзенко сообщил, что в феврале на станцию доставят специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры.

При этом причины возникновения утечки воздуха до сих пор не ясны. По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалева версия усталости металла исключена специалистами, а возможность образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Ничего не напоминает? Никакой свободы у них больше нет. Её отняли, как сейчас любят говорить, «частные» социальные сети. Такая коллективная газета «Правда 2.0». Только с миллиардными бюджетами долларов на один лишь маркетинг.

5 90 6 10641 09.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 108 6 8252 15.01
Блоги

Видео убийства Эшли Бэббитт в здании Капитолия Эшли Бэббитт попыталсь проникнуть в закрытый коридор через разбитое стекло. С другой стороны офицер полиции Капитолия направил на нее пистолет и выстрелил…

5 85 6 28556 09.01
Блоги

Вася Обломов музыкант

Что на самом деле произошло Социальная сеть в этой истории невероятно много на себя взяла. Она — безликая пустая нейтральная площадка, продающая рекламу между тем, что пишут на ней популярные пользователи…

5 136 6 34669 09.01
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 229 6 28950 10.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…

5 222 6 60788 09.01
Блоги

«Внуково», куда 17 января должен прилететь Навальный, не разрешил журналистам вести съемку В аэропорту организацию съемки расценивают как массовое мероприятие, которое не разрешается проводить в условиях пандемии коронавируса…

5 239 6 33370 15.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Бан Трампа — никакая не цензура, а ответственное решение Твиттера в ответ на совершенное преступление Претензии к выступлениям Дональда Трампа сводятся к двум категориям — заведомая ложь и призывы к преступлениям…

5 74 6 10433 10.01
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Напрочь парализованная утка Штурм Конгресса был очень полезен для будущего США: это в точности, как актуальная сейчас прививка вакцины от смертельной болезни — чума прошла в лёгкой (минус жертвы, конечно) форме и всего за несколько часов…

5 69 6 39123 09.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Блок-даун» Если хостингу Youtube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е…

5 132 6 19775 15.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Заблуждение московских защитников Трампа Американский «истеблишмент», встав на пути Трампа, выступил на той же стороне, что и протестующие оппозиционеры в Москве — в защиту свободы и демократии…

5 49 6 7359 12.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Русская рулетка или сколько козырей у Навального? Власть на нарах не получишь. Уверен, что «берлинский пациент» приготовил несколько хороших сюрпризов для Кремля. Каких?...

5 42 6 6456 09:43
Новости

Международная федерация хоккея считает невозможным проведение ЧМ в Белоруссии без изменения политической ситуации Президент этой организации Рене Фазель сказал, что не видит в республике диалога между властью и оппозицией…

5 50 6 15732
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Teachers, leave them kids alone!» Российский закон ни в коей мере не препятствует и, уж тем более, не запрещает деятельность СМИ-иноагентов – лишь обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность…

5 152 6 24702 14.01
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

О деле врачей, секретном агенте и «корабле дураков» Кто-то скажет, что эти сюжеты остались в прошлом и нас не касаются. Дай бог. Главное, не оказаться на «корабле дураков» − с пассажирами, которые живут своей жизнью, не подозревая, что эта жизнь катится ко всем чертям…

5 124 6 23041 12.01
Блоги

Алексей Навальный политик

Бан Трампа в твиттере — это неприемлемый акт цензуры Не говорите, что его забанили за нарушение правил…

5 367 6 85906 09.01

Популярное за неделю

Новости

Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному Федеральное ведомство по делам юстиции передало Москве протоколы допроса политика прокуратурой Берлина

5 23 6 25511
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С одной стороны движется Навальный за «Новичком», с другой стороны движется шаман за санитарами. То есть понятно, что у Владимира Владимировича есть возможность организовать круговую оборону…

5 31 6 84115 13.01
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 229 6 28967 10.01
Блоги

Борис Акунин писатель

Я очень надеялся, что этого не произойдет У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта…

5 293 6 189428 13.01
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

После таких картинок Трамп становится токсичным и оставляет за собой выжженную поляну, потому что будет тяжело избираться республиканскому президенту. Все-таки последний раз Капитолий брали в 1814 году, и были это англичане…

5 100 6 87693 09.01
#слушать 49:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8946681
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4766232

Сегодня в эфире