В Вашингтоне подготовка к инаугурации избранного президента США вступила в финальную стадию

В центре Вашингтона большое количество полиции и военных, многие улицы перекрыты для движения транспорта. Оцеплен Капитолийский холм и соответственно здание Конгресса, в который на прошлой неделе проникли сторонники Дональда Трампа. Они тогда взяли его штурмом, погибли 5 человек, включая полицейского. В Вашингтон ко дню вступления в должность избранного президента перебросят около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии, уточнили в Пентагоне. Ранее называлась цифра в 5 тысяч меньше. Военные помогут Секретной службе США, отвечающей за безопасность на инаугурации Джо Байдена. Она намечена на среду. Спецслужбы опасаются появления в столице ультраправых и других радикально настроенных сторонников Трампа. Они могут быть вооружены и даже заложить самодельные бомбы, предупредили бойцов Нацгвардии, на днях об этом на днях писала газета Politico. На этом фоне администрация Фейсбука запретила организовывать мероприятия в центре Вашингтона вплоть до инаугурации Байдена. Это касается всех акций в ближайшие дни, намеченных возле Белого дома и Конгресса. Информацию о них сразу удалят, если выявят нарушения правил социальной сети.

Джо Байден убеждён, что его безопасность обеспечат должным образом. Несмотря на это репетицию инаугурации по этим соображениям отложили на день, сообщило издание Politico. Она пройдет послезавтра.