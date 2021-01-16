В Аргентине начался второй этап массовой вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V»

Мнения местных жителей относительно доверия к вакцине разделились. Ранее президент Аргентины назвал критику в адрес российской вакцины проявлением геополитической и торговой войны.
2021-01-16T10:03:41+03:00
2021-01-16T10:08:02+03:00
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10:03, 16 января 2021
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…