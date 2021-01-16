Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о масштабных нарушениях, которые имели место на выборах президента США. Это, по его мнению, вряд ли соответствует нормам демократии, которые Вашингтон навязывает другим странам. Такую точку зрения Медведев выразил в статье, опубликованной на сайте ТАСС. Поясняя свою позицию, он, в частности, напомнил, что в США до сих пор нет стандартных процедур регистрации, определения личности избирателя, оформления и подачи бюллетеня.

По его оценке, «неуклюжая, безнадежно устаревшая избирательная система, без серьезных изменений перекочевавшая из XVIII века в современность» в значительной степени порождает внутреннюю и внешнюю нестабильность. Медведев также выразил мнение, что серьезные социальные потрясения, через которые проходит американское общество, приводят к непредсказуемости дальнейших действий страны на мировой арене и ее токсичности даже для союзников.

