На Украине вступили в силу положения закона, обязывающие сферу обслуживания перейти на украинский язык

Предприятия должны будут использовать его для общения с клиентами и для маркировки товаров. Важность Закона для единения народа страны отметил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«На 30-м году Независимости всем пора осознать, что государственным языком Украины является украинский. Настало время, когда мы наконец-то должны объединиться вокруг чего-то важного и ценного. Государственный язык — это как раз та составляющая, которая может объединить украинцев. Когда все это поймут, тогда Украина встанет в один ряд с европейскими странами, как цивилизованное государство, как государство, способное отстаивать свои национальные интересы», — сказал Креминь.

Отмечается, что Закон допускает дублирование информации на других языках.