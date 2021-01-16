В ряде стран власти ужесточают или сохраняют ограничения, ранее введенные из-за коронавируса

Франция с этого дня вводит комендантский час по всей стране. Жителям запрещено находиться на улице с шести вечера до шести утра по местному времени. Мера будет действовать минимум до конца месяца. Комендантский час власти ввели в Париже и других крупных городах месяц назад, теперь его распространили на всю страну и вдобавок увеличили его продолжительность. Это вызвано выявлением на территории страны британской мутации коронавируса, а также пока малоизвестным южноафриканским вариантом ковида, пояснили власти. Тем временем в Грузии решили не снимать ограничения, введённые в конце ноября из-за пандемии. В стране рестораны и объекты питания полностью переведены на режим доставки еды, не работают торговые объекты, временно запрещена перевозка пассажиров на поездах, автобусах и такси, сообщает агентство ТАСС. На улицу нельзя выходить с девяти вечера до пяти утра. Ограничения продлятся до начала февраля. На этом фоне в Индии сегодня начнут общую вакцинацию от коронавируса. Сначала привьют медиков, затем пожилых, и людей с хроническими заболеваниями. Оба препарата производят в Индии, один на основе вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

Аргентина тем временем сегодня должна получить вторую партию российской вакцины Спутник. Туда привезут 300 тысяч доз препарата. Аналогичное количество в южноамериканскую страну уже доставлено.