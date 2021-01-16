Медведев раскритиковал соцсети за развязывание информационной войны без правил против президента США Трампа

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал соцсети за развязывание информационной войны без правил против президента США Дональда Трампа. В статье, опубликованной на сайте ТАСС, Медведев отметил, что деятельность обычных американских СМИ регулируется законами и, даже поддерживая позицию того или иного кандидата, они все же транслируют высказывания его оппонента. А социальные сети находятся вне специального регулирования и работают на основе пользовательских соглашений. При этом Медведев отметил «беспрецедентную роль» в публичной политике социальных сетей и новых медиа, а соответственно, и частных IT-компаний, которым они принадлежат.
2021-01-16T08:35:21+03:00
2021-01-16T09:24:23+03:00
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08:35, 16 января 2021
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…