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08:34, 16 января 2021

На Сахалине начинается массовая вакцинация от коронавируса

Губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что привитым жителям разрешат не носить маски. Губернатор считает, что пункты вакцинации можно будет разместить на предприятиях и образовательных учреждениях.



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