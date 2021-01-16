На Сахалине начинается массовая вакцинация от коронавируса

Губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что привитым жителям разрешат не носить маски. Губернатор считает, что пункты вакцинации можно будет разместить на предприятиях и образовательных учреждениях.
2021-01-16T08:34:28+03:00
2021-01-16T09:27:01+03:00
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08:34, 16 января 2021
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