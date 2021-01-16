Петербургские театры с сегодняшнего дня удвоят количество зрителей

Смольный разрешил продавать билеты на половину мест в залах, тогда как раньше горожане могли занять не больше четверти кресел.

Петербуржцы теперь могут купить пятьдесят процентов билетов на спектакли. Смольный внёс изменения в противоэпидемический документ. Ранее на постановки могли продавать лишь 25% мест. При этом ограничение для кинотеатров и концертных площадок оставили на прежнем уровне — не более четверти от вместимости залов. Кроме того, до конца месяца действует запрет на визиты в театр организованных групп детей до 16 лет. Напомню, несколько дней назад музеи и выставки Петербурга открыли для посетителей после перерыва на новогодние праздники. Также в городе разрешили зрелища более чем на 50 участников, однако такие мероприятия необходимо согласовывать с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором.

Тем временем по данным городского горсовета по противодействию инфекции число заболевших коронавирусом за неделю выросло почти в три раза.