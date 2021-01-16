Международное рейтинговое агентство S&P спрогнозировало умеренные санкции США против России при новой администрации демократа Джо Байдена. При этом сценарии российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями из-за ужесточения ограничений.

Также S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB-, т.е. на нижнем инвестиционном уровне. Прогноз стабильный.

По мнению министра финансов Антона Силуанова, это решение доказывает эффективность мер правительства по преодолению «беспрецедентных вызовов» 2020 года. По его словам, это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств «большой тройки».

Владелец «Северстали», бизнесмен Алексей Мордашов уверен, что экономическая изоляция станет для России катастрофой. Об этом он сказал в ходе выступления на Гайдаровском форуме. Алексей Мордашов отметил, что российскому потребителю сложно будет обойтись без зарубежных товаров.