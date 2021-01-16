Федеральные прокуроры США отказались от утверждения, что участники штурма Капитолия хотели убить конгрессменов

Федеральные прокуроры США в штате Аризона отказались от утверждения, что участники штурма Капитолия хотели убить конгрессменов. Как сообщает издание BuzzFeed, помощник прокурора Тодд Эллисон заявил, что обвинение не готово рассуждать о том, насколько убедительны доказательства «плана по захвату и убийству». При этом он не исключил, что эти утверждения возникнут снова на стадии процесса. Ранее американская прокуратура выразила мнение, что штурмовавшие Капитолий хотели убить выборных должностных лиц.
2021-01-16T07:34:18+03:00
2021-01-16T07:34:18+03:00
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07:34, 16 января 2021
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