Норвежское медицинское агентство: Вакцинация от коронавируса может быть опасной для очень пожилых и неизлечимо больных

Вакцинация от коронавируса может быть опасной для очень пожилых и неизлечимо больных людей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Норвежского медицинского агентства. Оно объявило об этом после того, как в Норвегии скончались 23 человека пожилого возраста с хроническими заболеваниями, привившиеся от коронавируса. Пресс-служба агентства сообщила, что производители вакцины Pfizer и BioNTec не испытывали ее на людях с острыми и нестабильными заболеваниями, но в них участвовали несколько человек старше 85 лет.