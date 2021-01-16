Автомобильные гиганты Fiat Chrysler и Peugeot завершают процедуру слияния, сообщает наш автомобильный обозреватель Сергей Асланян.
Акции объединенной корпорации начнут торговаться на биржах на следующей неделе.
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Автомобильные гиганты Fiat Chrysler и Peugeot завершают процедуру слияния, сообщает наш автомобильный обозреватель Сергей Асланян.
Акции объединенной корпорации начнут торговаться на биржах на следующей неделе.
Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…