На Украине с этого дня вся сфера обслуживания должна перейти на государственный язык. Это требует закон, подписанный экс-президентом страны Петром Порошенко.

Супермаркеты, банки, интернет-магазины, кафе, рестораны, автозаправки и даже библиотеки — в этих и других заведениях сотрудники должны говорить с посетителями только на украинском языке. На нём же будет предоставляться информация о товарах и услугах. Единственное исключение — на другой язык можно перейти, если клиент сам об этом попросит. Допускается также использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском или с использованием букв латинского и греческого алфавитов, отмечает телеканал 112 Украина. Информация в сфере обслуживания может быть продублирована на другом языке. В случае отказа выполнять требования закона нарушителям в дальнейшем грозит штраф до 7 тысяч гривен — почти 20 тысяч рублей. Наказывать, правда, начнут через полтора года. Закон, который закрепляет за украинским статус государственного языка, Верховная Рада приняла весной 2019, Пётр Порошенко подписал его в мае, перед тем как уйти с поста президента, но ряд положений закона в силу вступил не сразу.

Согласно опросам, за то, что украинский язык должен быть единственным государственным, выступает около двух третей жителей страны.