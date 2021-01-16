В Еврокомиссии обеспокоены возможным выходом России из Договора по открытому небу. Это подорвет усилия по укреплению доверия и нанесет ущерб безопасности Европы, сказали РБК в пресс-службе Европейской комиссии. Там отметили, что это соглашение является ключевым элементом архитектуры контроля над вооружениями и жизненно важной мерой укрепления доверия и безопасности.

По данным комиссии, с 2002 года в рамках договора были выполнены более 1,5 тысяч разведывательных миссий над территориями всех подписавших его государств. Также в высшем органе исполнительной власти Европейского союза выразили надежду, что Россия все-таки пересмотрит свое намерение выйти из Договора.

Накануне МИД России объявил о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения его функционирования в новых условиях, после того как его покинули США.