Пресненский суд Москвы арестовал видеооператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского до конца февраля. Его обвиняют в призывах к экстремизму из-за комментариев, посвященных самоубийству журналистки Ирины Славиной.

Фигурантом уголовного дела Зеленский стал из-за двух сообщений в Твиттере, в которых он нелестно отозвался о действующей власти. Следствие убеждено, что в них видеооператор ФБК хотел побудить людей к насильственному изменению конституционного строя. А эксперты МВД утверждают, что текст комментариев Зеленского характеризует представителей госорганов как «людей, не заслуживающих жизни». Такие формулировки есть в ходатайстве СК об аресте обвиняемого, которое опубликовал директор ФБК Иван Жданов.

В преддверии ареста у Зеленского прошли обыски. Его адвокаты утверждали, что видеооператора Фонда ударили ногой по голове и насильно заставили разблокировать телефон. Впоследствии аппарат изъяли вместе с ноутбуком.

Зеленскому, написавшему сообщения, посвященные самоубийству журналистки Ирины Славиной, грозит до пяти лет лишения свободы. Фонд борьбы с коррупцией, в котором он работает, российские власти считают иностранным агентом.

Главный редактор нижегородского издания «KozaPress» Ирина Славина покончила с собой в октябре прошлого года у здания региональной полиции. За день до этого у нее прошел обыск по делу о нежелательной организации. СК не раз отказывал в возбуждении уголовного дела из-за суицида Славиной, но на днях возобновил проверку.