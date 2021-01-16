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06:33, 16 января 2021

«Вашингтон пост»: Полиции Капитолия за три дня было известно, что здание Конгресса станет целью протестующих

Газета «Вашингтон пост» пишет, что полиции Капитолия за три дня до беспорядков было известно, что здание Конгресса станет целью протестующих в американской столице. В распоряжении издания оказался внутренний 12-страничный доклад правоохранительных органов с данными разведки. В документе отмечается, что тысячи протестующих, среди которых могут быть вооруженные экстремисты, вероятно, будут участвовать в митинге в центре Вашингтона, и разгневанная толпа устремится к членам Конгресса.

«Сторонники действующего президента [Дональда Трампа] рассматривают 6 января 2021 года как последнюю возможность пересмотреть результаты президентских выборов», — отмечается в документе. Кроме того, управление ФБР в штате Вирджиния предупредило за сутки коллег в Вашингтоне о планах отдельных граждан предпринять акты насилия в день утверждения в Конгрессе итогов президентских выборов.



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