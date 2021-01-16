Министр здравоохранения США Алекс Азар подал в отставку в свете беспорядков в центре Вашингтона 6 января

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку в свете беспорядков в центре Вашингтона 6 января. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн. По его данным, Азар подчеркнул, что беспорядки стали «атакой на демократическую систему» США.

Си-эн-эн отмечает, что решение покинуть пост является символической. Азар доработает до конца своих полномочий, 20 января.

Ранее из-за беспорядков в столице США в отставку подали министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао, а также и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф. Заявление написал и начальник полиции Капитолия Стивен Санд.