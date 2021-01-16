Начальник полиции Капитолия из-за беспорядков в здании Конгресса сегодня оставит свою должность

Заявление об отставке Стивен Санд написал 8 января. Это произошло спустя два дня после того как сторонники Дональда Трампа по его призыву прийти к Конгрессу устроили штурм Капитолия, когда там должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США. Толпа прорвала полицейское оцепление и затем проникла в здание. Сторонники Трампа ходили по кабинетам конгрессменов, выносили оттуда вещи. Были повреждены несколько дверей, разбиты окна. Захвату Конгресса, как отмечали очевидцы и СМИ, полицейские особенно не препятствовали. При нападении погибли пятеро человек, в том числе офицер полиции Капитолия Брайан Сикник. Одну из нападавших застрелил другой силовик, охранявший Конгресс. Сторонница Республиканской партии была ветераном военно-воздушных сил США и служила на Ближнем Востоке. Санд решил уйти с поста начальника полиции Капитолия после критики и обвинений в неспособности защитить Капитолийский холм от толпы протестующих. На его отставке настояла и спикер Палаты представителей Нэнси ПелОси.

После беспорядков к Капитолию стянуты бойцы Национальной гвардии. 20 тысяч военных должны обеспечить безопасность во время вступления Байдена в должность президента в следующую среду.