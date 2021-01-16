Алексей Навальный прибыл в Берлин. Из столицы ФРГ он собирается в воскресенье вылететь в Москву.

Таблоид «Бильд» опубликовал несколько фотографий прибытия Алексея Навального и его жены Юлии на главный вокзал Берлина. Именно здесь незадолго до полуночи остановился скоростной поезд из Фрейбурга. Сотрудники Федерального ведомства по борьбе с уголовными преступлениями сопровождали российского оппозиционера. Затем Навального и его жену на двух лимузинах перевезли в засекреченное безопасное место пребывания.

Представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер от имени канцлера выразила удовлетворение тем, что Навальный очевидно выздоровел и хорошо отдохнул в Германии после попытки отравления, которая была предпринята в России. Ранее Ангела Меркель отметила, что оппозиционный политик находится в ФРГ по ее приглашению.

В воскресенье Навальный собирается вылететь в Москву. Вечерний рейс авиакомпании «Победа» должен быть выполнен в плановом порядке.

В 19 часов 20 минут московского времени в воскресенье самолет должен совершить посадку в российской столице.

Прокуратура Москвы предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Ведомство, отметило, что в интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Что это за мероприятие, ведомство не уточняет. Ранее сторонники и противники Навального заявили о намерении встречать его в аэропорту. Прокуратура сообщила также, что накануне вынесены предостережения 15 лицам о недопустимости возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий.