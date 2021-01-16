Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Фейсбуке и Инстаграме внезапно разморозили. Ранее заблокированные записи снова стали отображаться при переходе на страницу. В начале января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока, обвинив его в «разжигании насилия с целью свергнуть демократически избранное правительство».

В среду видеохостинг YouTube временно заморозил аккаунт Трампа как минимум на неделю. Twitter в свою очередь бессрочно заблокировала странгицу президента , объяснив это «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».