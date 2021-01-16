В столичном жилом комплексе Green Park квартиры шести подъездов затопило кипятком. Об этом сообщает телеканал РЕН. Жители дома рассказали, что в помещениях «рванули трубы». По их словам, это случилось после повышения давления. На видео с места происшествия видно, что пострадали пол, потолок, стены. Девушка, проживающая в доме показала, что полы в ее комнате деформировались, а вещи вздулись. Жильцы отмечают, что последствия аварии они устраняют самостоятельно.

В пресс-службе управляющей компании «ПИК-Комфорт» сообщили, что аварийная ситуация устранена, ее причины устанавливаются. Пострадало несколько секций, жителям будет предложена гостиница.