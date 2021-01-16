Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному

Федеральное ведомство по делам юстиции передало Москве протоколы допроса политика прокуратурой Берлина, однако никакой медицинской информации не передавалось. Об этом сообщил агентству DPA представитель министерства юстиции ФРГ. По его словам, федеральное правительство исходит из того, что российские власти теперь незамедлительно предпримут все необходимые шаги для расследования преступления против Навального. Это преступление должно быть расследовано в России, подчеркнул представитель Минюста. Он отметил, что Навальный был допрошен прокуратурой Берлина в качестве потерпевшего. Данные о состоянии его здоровья, согласно германским правовым нормам, подлежат «особенно строгой защите».

Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января. Он намерен прилететь во Внуково рейсом «Победы».

Столичная прокуратура сочла предстоящую встречу оппозиционера несогласованным массовым мероприятием.