Главный демограф России Анатолий Вишневский скончался на 86 году жизни. Об этом сообщается на сайте Высшей школы экономики. Причины смерти не уточняются. Также нет информации о дате и месте похорон. В 2007 году Вишневский возглавил Институт демографии, который был создан в Высшей школе экономики.
2021-01-16T04:11:04+03:00
2021-01-16T04:11:04+03:00
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04:11, 16 января 2021
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