Главный демограф России Анатолий Вишневский скончался на 86 году жизни. Об этом сообщается на сайте Высшей школы экономики. Причины смерти не уточняются. Также нет информации о дате и месте похорон. В 2007 году Вишневский возглавил Институт демографии, который был создан в Высшей школе экономики.