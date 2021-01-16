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04:11, 16 января 2021

Главный демограф России Анатолий Вишневский скончался на 86 году жизни

Главный демограф России Анатолий Вишневский скончался на 86 году жизни. Об этом сообщается на сайте Высшей школы экономики. Причины смерти не уточняются. Также нет информации о дате и месте похорон. В 2007 году Вишневский возглавил Институт демографии, который был создан в Высшей школе экономики.



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