Российский режиссер Кантемир Балагов снимет для HBO пилотный эпизод сериала «Одни из нас»

Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала «Одни из нас», основанного на одноименной компьютерной игре, для платформы HBO. «Мечты сбываются», — написал он на своей странице в Инстаграме и выразил благодарность продюсеру фильма «Дылда» Александру Роднянскому. Роднянский, комментируя эту новость сообщил, что сценаристом сериала выступит автор «Чернобыля» Крейг Мейзин. В декабре Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса признала картину российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» лучшим фильмом 2020 года на иностранном языке.
2021-01-16T04:10:21+03:00
2021-01-16T04:10:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 16 января 2021
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